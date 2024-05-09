Дипломаты РФ зажгли на здании в Нью-Йорке число 79 в честь годовщины Дня Победы
В США на здании жилого комплекса постпредства РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) зажгли число 79 в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 9 мая, сообщили российские дипломаты.
Цифры украсили здание постпредства в районе Ривердейл на севере Нью-Йорка.
«Это наш вклад в акцию «Окна Победы», которая проводится в память о подвиге граждан СССР, сплотившихся перед лицом смертельной угрозы и спасших мир от фашизма и нацизма. Память о героизме предков живет в сердцах наших сограждан по всему миру», — говорится в Telegram-канале постпредства России при ООН.
Дипломаты также назвали общим долгом сохранение исторической правды и противостояние попыткам обеления нацистов и героизации их пособников.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах.
В Кишиневе состоялся многотысячный марш, приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Его участники прошли по центральным улицам города в сопровождении духового оркестра. Они несли цветы, портреты родственников, которые участвовали в войне, знамена Красной армии и флаги Молдавии и скандировали «Ура!» и «Победа!».