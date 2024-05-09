Путин сообщил об активной работе спецслужб РФ и Таджикистана против терроризма
Спецслужбы России и Таджикистана активно работают для реагирования на общие угрозы, эта работа налажена, заявил 9 мая президент РФ Владимир Путин.
«Терроризм представляет угрозу для всех стран, для России и для Таджикистана. Работа эта налажена», — сказал он на переговорах с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Кремле.
Также в ходе встречи Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отметив, что тот направил их одним из первых.
Переговоры двух лидеров начались ранее в этот день. Перед ними Рахмон принял участие в параде Победы на Красной площади, а затем вместе с Путиным и рядом зарубежных лидеров возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Ранее, 4 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит оперативную помощь Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле». Он выразил уверенность, что единственным ответом на произошедшее должно стать дальнейшее наращивание сотрудничества в «бескомпромиссной борьбе с терроризмом и его зарубежными спонсорами».
До этого, 24 марта, Путин и Рахмон провели телефонные переговоры, в ходе которых президент Таджикистана осудил теракт в подмосковном концертном комплексе. Тогда обе стороны выразили намерение активизировать более плотную двустороннюю работу спецслужб по противодействию терроризму.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 12 человек.