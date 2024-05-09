Путин поблагодарил Рахмона за соболезнования после теракта в «Крокусе»
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за соболезнования после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Признательность он выразил на переговорах в Кремле 9 мая.
«Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта», — отметил Путин.
Российский лидер отметил, что терроризм представляет угрозу для всех стран, в том числе РФ и Таджикистана. По его словам, работа по борьбе с ним налажена.
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