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Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Лавров: РФ ценит помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Россия ценит оперативную помощь Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственной речи на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.

«Недавний чудовищный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» по задумке его организаторов должен был посеять разлад в российском обществе, вызвать обостренное чувство недоверия между народами. Однако беда лишь сплотила людей самых разных национальностей. Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии», — приводятся его слова на сайте МИДа.

Лавров выразил уверенность, что единственным ответом на произошедшее должно стать дальнейшее наращивание сотрудничества в «бескомпромиссной борьбе с терроризмом и его зарубежными спонсорами». Причем это следует проводить как в двустороннем формате, так и совместно с союзниками по ОДКБ, СНГ и ШОС.

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Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений причастность Украины к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

Накануне, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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