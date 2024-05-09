МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента). Данные опубликованы в базе ведомства 9 мая.

«Мирон Янович Федоров, дата рождения: 31 января 1985 разыскивается по статье УК», — сказано в карточке на сайте МВД России.

Иных подробностей не приводится.

Oxxxymiron был включен в список физлиц-иноагентов 7 октября 2022 года. В графе «Сведения об иностранных источниках» у него было указано: «Украина». Подчеркивалось, что рэпер «осуществляет политическую деятельность».

В декабре 2022 года исполнителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России: поводом стала видеозапись во «ВКонтакте», где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: «Всем привет из Питера».

В январе 2023-го песня рэпера «Ойда» была признана экстремистской из-за призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Артисту был назначен штраф в размере 70 тыс. рублей.

Позднее, в августе того же года исполнителя оштрафовали на 40 тыс. рублей за пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором не было пометки иноагента.