Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron за пост без маркировки иноагента

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иноагентом) на 40 тыс. рублей за пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором не было пометки иноагента. Об этом 1 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Речь идет о материале, опубликованном вечером 31 декабря 2022 года, в котором не было указания о том, что он распространяется иноагентом. Уточняется, что отсутствие соответствующей пометки привело к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации.

К этому моменту публикация удалена со страницы рэпера.

Oxxxymiron был включен в список физлиц-иноагентов 7 октября 2022 года. В графе «сведения об иностранных источниках» у него было указано «Украина». Подчеркивалось, что рэпер «осуществляет политическую деятельность».

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