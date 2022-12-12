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Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
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Штраф в размере 45 тыс. рублей назначил суд Санкт-Петербурга рэп-исполнителю Мирону Федорову, известному как Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента), за дискредитацию ВС РФ. Об этом 12 декабря передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. 24.02.2022. Федоров на своей странице во «ВКонтакте» разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: «Всем привет из Питера…» Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram пресс-службы.

Мужчину привлекли к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Как считает обозреватель «Известий» Сергей Уваров, это вынесение штрафа, скорее всего, никаких реальных последствий иметь не будет.

«Только декларативное. Оксимирон давно уже позиционирует себя как фигуру оппозиционную, не разделяющую нынешней политики России, живет преимущественно за границей. Для него этот факт скорее лишний «ярлычок»: «Я не играю по их правилам». Не более того. На его творчество, равно как и прочую деятельность, это никак не повлияет», — указал эксперт.

5 декабря стало известно, что в отношении рэпера возбудили дело об административном нарушении. Так, прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне «Ойда» публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России.

Также ведомство направило исковое заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга о признании песни запрещенной к распространению на территории России и с рекомендацией ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

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