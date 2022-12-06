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В отношении Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Дело об административном нарушении возбудили в отношении рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента), за песню «Ойда». Как стало известно 5 декабря, в рамках проверки прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России.

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Кроме того, как отмечено в письме, поступившем в Лигу безопасного интернета от прокуратуры, песня также содержит лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны. В связи с чем инициировано проведение административного расследования

«В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, с использованием сети Интернет)», — цитирует письмо ТАСС.

Также ведомство направило исковое заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга о признании песни запрещенной к распространению на территории России и с рекомендацией ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что московский суд признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок» из-за пропаганды насилия и массового убийства. Прокуратура Москвы указала, что основанием для обращения послужили результаты психолого-лингвистического исследования, которые подтвердили наличие «публичного оправдания насильственных действий» и «идеологии насилия» в тексте песни.

7 октября Минюст включил репера в список физлиц-иноагентов в России. В графе «сведения об иностранных источниках» у него указано «Украина». Отмечается, что Oxxxymiron «осуществляет политическую деятельность».

В 2018 году Роскомнадзор заблокировал клип песни «Последний звонок». Причиной стал видеоряд и текст композиции, которые строятся на стрельбе в учебном заведении. Трек вышел еще 2008 году, а сам клип опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в начале 2012 года.

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