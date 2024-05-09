В Москве прошел Парад Победы. Полное видео

На Красной площади в Москве 9 мая прошел главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. По традиции на него были приглашены ветераны, их родственники и высокие гости.

Мероприятие началось с выноса почетным караулом Знамя Победы и флага России под звуки песни «Священная война». Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Затем с речью выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил участников парада с Днем Победы и подчеркнул, что в настоящее время Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике.

Глава государства также назвал участников специальной военной операции героями России. Он добавил, что народ страны преклоняется перед стойкостью участников СВО и самопожертвованием. Затем Путин объявил минуту молчания.

«Слава доблестным Вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!» — сказал российский лидер в завершение своего выступления.

Главный военный парад открыла пешая колонна из 30 парадных расчетов включала полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, представителей МЧС, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества, а также сводный военный оркестр. Отдельно также прошел парадный расчет участников спецоперации по защите Донбасса.

Затем по Красной площади началось движение военной техники. Проход традиционно открыл танк Т-34, считающийся одним из основных символов Победы. Кроме того, на параде состоялась авиационная часть впервые с 2022 года. Над площадью пролетели истребители Су-30СМ, МиГ-29 и Су-25БМ с дымами в цветах российского флага. Главный военный парад длился более 50 минут, в нем приняли участие более 9 тыс. военнослужащих.

После мероприятия Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. К нему присоединились приглашенные на праздник лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

По традиции празднования в честь Дня Победы в Москве завершатся большим салютом. Он начнется в 22:00.

Ежегодно 9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.