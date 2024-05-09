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Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении

Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников из ряда областей Армении
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи 8 мая в Москве согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей армянского государства. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, в связи с тем, что условия изменились... Пашинян и Путин согласовали этот вопрос», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

При этом он указал, что по просьбе Еревана российские военнослужащие останутся на границе с Ираном и Турцией.

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Путин встретился с Пашиняном накануне. Российский глава государства выразил желание «поговорить обо всем комплексе отношений» между странами, в том числе коснуться и вопроса региональной безопасности, однако указал, что в деталях на встрече в открытом режиме не стоит вести подробные обсуждения.

Ранее, 22 апреля, Песков сообщил, что российская сторона не получала сигналов от руководства Армении на тему вывода из страны своих пограничников, а также 102-й военной базы. Так он прокомментировал слова Пашиняна, который заявил, что пограничники из РФ покинут посты в Тавушской области. По его словам, российские посты появились там из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в 2020 году, однако сейчас ситуация изменилась в связи с тем, что линия противостояния там стала границей.

До этого, 19 апреля, четыре села перешли под контроль Баку по итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Стороны пришли к решению проводить делимитацию в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. Они намерены договориться о единовременном и параллельном размещении своих погранслужб вдоль линии соприкосновения.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

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