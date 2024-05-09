Посол России возложил венок к мемориалу советскому солдату в Сиднее

В Сиднее 9 мая состоялась церемония возложения венков к мемориальной плите, установленной в честь подвига советского солдата.

Посол России в Австралии Алексей Павловский принял участие в мероприятии и возложил цветы.

Пришедшие к мемориалу россияне установили около памятника рамки с портретами своих предков, которые воевали против фашизма. Процесс возложения венков сопровождался знаменитой композицией «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Ранее в этот день на Кипре прошла акция «Огонь памяти» в честь Дня Победы. Заслуженный артист России Ян Осин передал частицу привезенного из Москвы Вечного огня представителям генконсульств в Лимасоле и Пафосе, и от этой частицы зажгли десятки лампадок.

В этот день по всей России и за рубежом проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В военном параде на Красной площади в Москве примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем президент России Владимир Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.