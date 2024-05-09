Акция «Огонь памяти» прошла на Кипре в честь Дня Победы

Акция «Огонь памяти» в честь Дня Победы прошла на Кипре. Видео с места событий 9 мая публикуют «Известия».

Участники акции возложили цветы к памятнику воинам Второй мировой войны .

В ней принял участие заслуженный артист России Ян Осин, который передал частицу привезенного из Москвы Вечного огня представителям генконсульств в Лимасоле и Пафосе.

От этой частицы зажгли десятки лампадок. Затем ее провезут по городам Кипра.

По окончании мероприятия состоится шествие «Бессмертного полка».

Накануне представители «Народного фронта» доставили лампы с частицами Вечного огня ветеранам в России и по всему миру. Кроме того, активистка Елена Колбасникова доставила Вечный огонь из Москвы в Берлин «во имя памяти и будущего». Также в среду во многих странах мира прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие жители Турции, Азербайджана, Уганды, Болгарии и Шри-Ланки.

Старт международной патриотической акции «Огонь памяти» «Народный фронт» дал 3 мая в преддверии Дня Победы. В 2024 году она проводится в восьмой раз.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.