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Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с Днем Победы

Собянин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне
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Фото: ТАСС/Николай Ситников
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем Победы ветеранов и жителей столицы. Свое обращение он опубликовал 9 мая в Telegram-канале.

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война — священная война за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость», — сказал он.

Собянин напомнил, что праздник 9 Мая встречают уже четыре послевоенных поколения. Они являются наследниками защитников Москвы, участников битвы за Сталинград и взятия Берлина, а также тысяч безымянных сражений, которые привели к Великой Победе.

Поколение ветеранов ценой огромных жертв и лишений обеспечило Отечеству мир и безопасность на семь долгих десятилетий, отметил мэр.

Он подчеркнул, что современники должны сделать то же самое для будущих поколений России, стараясь быть достойными подвига фронтовиков и тружеников тыла времен ВОВ.

«Спасибо вам, дорогие ветераны за Победу. Спасибо, дорогие москвичи, за помощь и поддержку, за веру и любовь к России! С праздником, друзья! С Днем Победы!» — заключил Собянин.

Парад на Красной площади: прямой эфир
Прямая видеотрансляция Парада Победы, который проходит в Москве 9 мая 2024 года

9 мая в 10:00 в Москве начнется парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне. В нем будут участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». По Красной площади пройдут участники специальной военной операции по защите Донбасса. Незадолго до начала парада участвующая в нем техника выдвинулась на Тверскую улицу и Садовое кольцо.

26 апреля президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всех граждан России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании страны.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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