Товарооборот Китая и России вырос на 4,7%, до $76,58 млрд

Товарооборот между Российской Федерацией и КНР с января по апрель составил $76,58 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 4,7%. Об этом 9 мая сообщило главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Отмечается, что импорт из РФ за четыре месяца вырос на 10,2% и составил $43,85 млрд. Китайский экспорт в Россию сократился на 1,9%, до $32,73 млрд.

Накануне, 8 мая, совладелец и заместитель директора компании-грузоперевозчика ПЭК Вадим Филатов рассказал «Известиями», что Китай повысил тарифы на грузоперевозки с начала года на $500–800.

Ранее в этот день портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на экспедиционные компании сообщил, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что увеличение таких ставок показывает, с одной стороны, востребованность этого направления, с другой стороны, необходимость вложений в инфраструктуру. Он добавил, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости.

Генеральный директор Ассоциации интермодальных перевозок и логистики АИПЛ Дмитрий Курочкин заявил, что Китай повысил тарифы на железнодорожные грузоперевозки из КНР в Россию и Белоруссию, по его мнению, из-за дисбаланса отправляющихся и поступающих контейнеров. Китай целенаправленно ограничивает импорт товаров из Европы, но они всегда поддерживали свой экспорт. Получается, что железные ящики уходят в Европу и оттуда приходят в меньшем количестве, уточнил он.

До этого, 7 марта, сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос на 9,3% по итогам января и февраля 2024 года. Согласно данным главного таможенного управления КНР, он достиг $37,01 млрд. Россия ввезла китайских товаров на $16,808 млрд, а поставила на $20,202 млрд.