В ПЭК подтвердили повышение Китаем тарифов на грузоперевозки

Китай повысил тарифы на грузоперевозки с начала года на $500–800. Об этом 8 мая рассказал «Известиями» совладелец и заместитель директора компании-грузоперевозчика «ПЭК» Вадим Филатов.

Он подтвердил, что тарифы выросли в среднем на $500–800. Так, по состоянию на май, стоимость мультимодальной доставки из Шанхая в Москву, в которую входит перевозка по морю и суше, варьируется от $3100 до $3400 за 20-футовый контейнер и от $5300 до $5600 за 40-футовый контейнер, рассказал Филатов.

Комментируя ситуацию с сокращением количеством свободных контейнеров в КНР, он заявил, что до начала июня забронированы места на судах линий с наиболее низкими ставками на рынке. Для ускорения доставок компании могут передавать грузы другим операторам, но уже по повышенному тарифу, уточнил он. Также для сокращения сроков совладелец ПЭК Филатов посоветовал воспользоваться альтернативными видами транспорта — например, автодоставкой.

«С острой нехваткой контейнеров конкретно наша компания не сталкивается. В некоторых случаях время ожидания свободных мест на судах доходит до нескольких дней, но это не влияет на сроки и условия перевозки», — заключил он. Также Филатов заявил, что в компании транспортного коллапса не наблюдается: на направлении достаточно линий, которые обеспечивают своевременную и качественную доставку.

Ранее в этот день портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на экспедиционные компании сообщил, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что увеличение таких ставок показывает, с одной стороны, востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру. Он добавил, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости.

Генеральный директор Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» Дмитрий Курочкин заявил, что Китай повысил тарифы на железнодорожные грузоперевозки из КНР в Россию и Белоруссию, по его мнению, из-за дисбаланса отправляющихся и поступающих контейнеров. Китай целенаправленно ограничивает импорт товаров из Европы, но они всегда поддерживали свой экспорт. Получается, что железные ящики уходят в Европу и оттуда приходят в меньшем количестве, уточнил он.

До этого, 7 марта, сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос на 9,3% по итогам января и февраля 2024 года. Согласно данным главного таможенного управления КНР, он достиг $37,01 млрд. Россия ввезла китайских товаров на $16,808 млрд, а поставила на $20,202 млрд.