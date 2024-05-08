В Госдуме объяснили решение Китая повысить стоимость поставок товаров в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил в среду, 8 мая, решение Китая повысить тарифы на поставки товаров в Россию. Депутат подчеркнул, что высокая стоимость транспортировки показывает рост спроса на соответствующие услуги.

Ранее в этот день портал Infotrans Media Belarus сообщил со ссылкой на данные экспедиционных компаний, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Цены в среднем увеличились на $500–800 и более в зависимости от станции отправления, передает НСН.

Причиной подорожания поставок назвали дефицит контейнеров в Китае, а также большие пробки на приграничных станциях страны, сообщает 360.ru.

«Рост тарифов показывает, с одной стороны, востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру. Это задача стоит перед «Российскими железными дорогами» практически уже несколько лет, и, естественно, мы ожидаем определенного результата в среднесрочной перспективе, но масштабные проекты, конечно, не делаются быстро», — сказал Кирьянов беседе с Lenta.Ru.

По словам парламентария, к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости, и, соответственно, решение вопроса по снижению себестоимости надо искать не в фиксировании или замораживании тарифной политики, а в других плоскостях.

Ранее, 29 апреля, представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что право Китая сотрудничать в экономике и торговле с Россией не должно попираться. Таким образом он прокомментировал угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон примет меры, если Пекин не прекратит поддерживать Москву.

Также Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин не является ни инициатором украинского кризиса, ни его стороной. По его словам, Китай никаким образом «не подливает масло в огонь» и не пользуется возможностью, чтобы извлечь выгоду из конфликта.

26 апреля американский чиновник обвинил Китай в поставках товаров двойного значения (используемых в промышленных целях) для РФ. Госсекретарь отметил, что поддержка России, которая, по его словам, является «самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончания холодной войны», явно не поможет Китаю укрепить отношения со странами Европы.