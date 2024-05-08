Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Эксперт объяснил повышение КНР тарифов на грузоперевозки в РФ

Курочкин: Китай повысил тарифы на грузоперевозки в РФ из-за дисбаланса контейнеров
0
Фото: Global Look Press/Hu Jiali
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай повысил тарифы на железнодорожные грузоперевозки из КНР в Россию и Белоруссию из-за дисбаланса отправляющихся и поступающих контейнеров, считает генеральный директор Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» Дмитрий Курочкин. Об этом он рассказал «Известиям» 8 мая.

«Из Китая в Европу идет больше товаров, чем из Европы в Китай. Китай целенаправленно ограничивает импорт товаров из Европы, но они всегда поддерживали свой экспорт. Получается, что железные ящики уходят в Европу и оттуда приходят в меньшем количестве. И вот этот дисбаланс, который возникает, он двигает ставки вверх, потому что просто нет контейнеров под загрузку», — объяснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что на границе Китая и Казахстана контейнерные поезда стоят дольше, чем обычно.

В одном направлении: российско-китайский торговый оборот вырос с начала года до $37 млрд
Каковы дальнейшие перспективы развития взаимовыгодной торговли

Ранее в этот день портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на экспедиционные компании сообщил, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что увеличение таких ставок показывает, с одной стороны, востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру. Он добавил, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости.

До этого, 7 марта, сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос на 9,3% по итогам января и февраля 2024 года. Согласно данным главного таможенного управления КНР, он достиг $37,01 млрд. Россия ввезла китайских товаров на $16,808 млрд, а поставила на $20,202 млрд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024