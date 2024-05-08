Эксперт объяснил повышение КНР тарифов на грузоперевозки в РФ

Китай повысил тарифы на железнодорожные грузоперевозки из КНР в Россию и Белоруссию из-за дисбаланса отправляющихся и поступающих контейнеров, считает генеральный директор Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» Дмитрий Курочкин. Об этом он рассказал «Известиям» 8 мая.

«Из Китая в Европу идет больше товаров, чем из Европы в Китай. Китай целенаправленно ограничивает импорт товаров из Европы, но они всегда поддерживали свой экспорт. Получается, что железные ящики уходят в Европу и оттуда приходят в меньшем количестве. И вот этот дисбаланс, который возникает, он двигает ставки вверх, потому что просто нет контейнеров под загрузку», — объяснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что на границе Китая и Казахстана контейнерные поезда стоят дольше, чем обычно.

Ранее в этот день портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на экспедиционные компании сообщил, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что увеличение таких ставок показывает, с одной стороны, востребованность этого направления, с другой стороны — необходимость вложений в инфраструктуру. Он добавил, что к тарифам надо относиться как к неизбежной составляющей себестоимости.

До этого, 7 марта, сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос на 9,3% по итогам января и февраля 2024 года. Согласно данным главного таможенного управления КНР, он достиг $37,01 млрд. Россия ввезла китайских товаров на $16,808 млрд, а поставила на $20,202 млрд.