В Белгороде прошло торжественное открытие мемориала в память о погибших от рук немецких оккупантов на Камышитовом заводе в 1942 году. Об этом 9 мая сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Сегодня их память увековечивают и устанавливают скульптуру, на которой четыре человека, четыре собирательных образа», — сообщил он.

Первый — пленный русский солдат, выражает силу и стойкость бойцов, которые боролись и борются с фашизмом. Второй — партизан, который говорит о стойкости русского народа. Еще двое — женщина с ребенком на руках — символизируют мир и светлое будущее.

Корреспондент рассказал, что с момента трагедии на Камышитовом заводе прошло уже больше 80 лет, но белгородцы до сих пор помнят, как фашисты на этом месте сожгли почти 2 тыс. мирных жителей.

Ранее, 8 мая, Министерство обороны России сообщило о том, что тульские гвардейцы-десантники почтили память погибших в ВОВ. Накануне Дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне российские военнослужащие облагородили мемориал погибшим воинам и возложили цветы к братской могиле в населенном пункте Попасная.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.