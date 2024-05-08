МИД Узбекистана предупредил о новых условиях въезда в Казахстан из-за России

Гражданам Узбекистана для въезда на территорию Казахстана нужно проверить наличие у них штрафов или правонарушений в России, согласно двустороннему соглашению Москвы и Астаны. Об этом 8 мая сообщил узбекский МИД в своем Telegram-канале.

Данные условия касаются и выезда граждан Узбекистана из Казахстана.

«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — указано в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления казахскими властями нарушения или неоплаченного штрафа в период пребывания в России, будет рассматриваться решение о недопущении в страну или запрете на выезд из нее.

Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержки в прохождении паспортного контроля на границах России являются временными, к иностранным гражданам не применяются препятствия по въезду на территорию. Она также подчеркнула, что приостановки образуются из-за более тщательной проверки иностранцев ввиду «активизации мер по профилактике терроризма».

До этого, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно обновить подходы к миграционной политике. Лидер страны добавил, что решающим фактором в подобных вопросах должен быть принцип, чтобы в РФ могли въезжать только те, кто уважает ее культуру, историю, язык и традиции.