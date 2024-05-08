США еще не получили консульского доступа к арестованному в РФ американцу Блэку

США еще не получили консульского доступа к американскому военному Гордону Блэку, арестованному в России по обвинению в краже. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы еще не получили консульского доступа. Мы продолжаем его добиваться», — сказал он в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

Миллер дополнил, что не может рассказать иные подробности в связи с правом на неприкосновенность частной жизни.

Ранее, 6 мая, стало известно о задержании 34-летнего американца во Владивостоке. Позднее Блэк был арестован на два месяца по подозрению в краже.

Как отмечали в представительстве МИД РФ во Владивостоке, изначально американский военнослужащий должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию по собственной инициативе.

В УМВД по Приморскому краю уточнили, что он приехал к россиянке в дальневосточную столицу после знакомства в Южной Корее. Позже у нее с Блэком произошел конфликт. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Госдеп США оказывает задержанному консульскую поддержку. Она отметила, что Россия проинформировала Соединенные Штаты о задержании американского военнослужащего.