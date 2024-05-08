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Шольц призвал членов НАТО быть «один за всех и все за одного»

Шольц: страны НАТО должны быть сплоченны, чтобы не допустить нападения России
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kira Hofmann
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Страны Североатлантического альянса намерены укреплять свой восточный фланг, чтобы Россия никогда не могла «подвергнуть испытанию» сплоченность его членов. Об этом 8 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, процитировав принцип мушкетеров из романа французского писателя Александра Дюма, согласно которому должны действовать страны НАТО в данном случае.

«Как следствие «переломного момента» (произошедшего из-за конфликта на Украине. — Ред.) <...> мы должны последовательно укреплять европейское направление нашего альянса с точки зрения обороны и сдерживания. Один за всех и все за одного!» — отметил он во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Канцлер Германии заявил, что страны НАТО «будут защищать каждый квадратный сантиметр территории альянса», чтобы она не подверглась нападению со стороны РФ.

«Цель ясна: России никогда не стоит предпринимать попытки подвергнуть испытанию наши границы и нашу сплоченность. Мы также хотели бы поучиться финскому опыту [сосуществования] с Россией как соседом», — добавил он. Трансляция велась на сайте бундестага.

Шольц уточнил, что Германию, в частности, интересуют меры, которые принимает Финляндия в сфере своей гражданской обороны. Кроме того, он заверил в продолжении оказания военной поддержки Киеву и напомнил, что Берлин передал туда уже третью систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Мы это сделали, так как надеемся, что в Европе найдутся и другие, которые пойдут на такой же шаг», — добавил он.

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Ранее, 7 мая, президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне выразил готовность передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Как отметило агентство Reuters, обсуждение глав государств происходило на фоне соответствующих просьб Германии. 6 мая посол Германии на Украине Мартин Йегер также пообещал Киеву передать новые системы ПВО малого радиуса действия Skynex и системы Patriot и IRIS-Е.

До этого, 2 мая, политический советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец, депутат нацсобрания Балаж Орбан, заявил, что официальная позиция стран — членов НАТО заключается в том, что они не хотят прямой конфронтации с Россией. Советник заверил, что никто не хочет худшего развития событий. Так как никто не имеет достаточно сил, чтобы остановить это. Он отметил, что Венгрия за многое благодарна США, но такой судьбы страна себе не желает.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы, которые стартовали 26 апреля и продолжатся до 31 мая, носят провокационный характер. Она предупредила, что маневры НАТО у российской границы повышают риски возможных военных инцидентов. По ее словам, Россия со своей стороны внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада».

До этого, 28 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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