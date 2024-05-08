Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил готовность передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом он заявил журналистам 7 мая после встречи с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

«Президент Байден упомянул об этом на нашей встрече, и я сказал, что открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы посмотреть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что оставлять Румынию без средств противовоздушной обороны неприемлемо», — приводит его слова Reuters.

По данным издания, в настоящее время у Румынии есть только одна работающая батарея Patriot. При этом Йоханнис сообщил, что вторая скоро будет готова к работе.

В 2017 году Румыния подписала сделку на приобретение Patriot на сумму $4 млрд. Это крупнейший на сегодняшний день контракт на закупки среди стран НАТО и ЕС, первая партия была доставлена ​​в 2020 году, передают журналисты.

Отмечается, что обсуждение президентов шло на фоне соответствующих просьб Германии. В апреле канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к странам-членам Евросоюза (ЕС) и НАТО с призывом укрепить противовоздушную оборону (ПВО) Украины.

13 апреля немецкое правительство сообщило, что Берлин поставит Киеву систему Patriot. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы этого оружия у ФРГ исчерпаны. По ее словам, по этой причине на встрече глав МИД стран НАТО она еще раз ясно дала понять, что необходимо проверить наличие всех систем Patriot в Европе и мире.

Испания также передала Украине ракеты для Patriot. При этом газета El Pais со ссылкой на источники сообщала, что Испания согласилась на поставки лишь под давлением со стороны НАТО и ЕС. Сообщалось, что Мадрид располагает тремя батареями, но отказался передать Киеву даже одну.

Рассуждая на тему дефицита Patriot у Киева, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что эта ситуация ведет к сокращению возможностей ВСУ. Он напомнил, что раньше на Украине утверждали, что смогут одержать победу в случае поставки современных ракет, танков и прочего оружия. Но в итоге эта техника всё равно не давала ВСУ значимых преимуществ. То же касается и ЗРК Patriot.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.