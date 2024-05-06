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Посол ФРГ Йегер анонсировал передачу Украине нового вооружения

Посол ФРГ на Украине Йегер анонсировал передачу Киеву дополнительных систем ПВО
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Посол Германии на Украине Мартин Йегер пообещал Киеву передать новые системы противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия Skynex и системы Patriot и IRIS-Е. Об этом сообщается на сайте Харьковской областной военной администрации.

«Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex», — приводит заявление ведомства «Газета. ru».

Йегер отметил, что Германия поддерживает Украину в вопросе обороны. На данный момент ведутся переговоры с партнерами, которые также смогут осуществлять поставки ПВО Киеву, добавил он.

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Ранее, 29 апреля, Германия передала очередной пакет военной помощи Украине. В новый пакет помощи вошла система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тыс. боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Украина также получила 7,5 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

27 апреля стало известно, что Киев запросил у Германии более 800 разведывательных беспилотников Vector производства немецкой Quantum Systems. Заявка подана в специальный штаб по Украине минобороны ФРГ. До этого, 18 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны НАТО поставить системы ЗРК Patriot Киеву. По его словам, у Североатлантического альянса есть возможность отправить на Украину дополнительные ракетные системы.

В том же месяце немецкое правительство сообщило, что Берлин поставит Киеву систему Patriot. Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что запасы этого оружия у ФРГ исчерпаны. По ее словам, по этой причине на встрече глав МИД стран НАТО она еще раз ясно дала понять, что необходимо проверить наличие всех систем Patriot в Европе и мире.

Рассуждая на тему дефицита Patriot у Киева, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что эта ситуация ведет к сокращению возможностей ВСУ. Он напомнил, что раньше на Украине утверждали, что смогут одержать победу в случае поставки современных ракет, танков и прочего оружия. Но в итоге эта техника всё равно не давала ВСУ значимых преимуществ. То же касается и ЗРК Patriot.

С момента начала спецоперации Германия передала Украине материалы со складов бундесвера с предполагаемой восстановительной стоимостью около €5,2 млрд. Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Затраты на обучение составили около €282 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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