Победа России в конфликте на Украине приведет к огромным издержкам для США, так как Москва может не остановиться на достигнутом успехе, несмотря на то что в Кремле не раз заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. Об этом 8 мая заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Нет веских оснований полагать, что воодушевленный [президент РФ Владимир] Путин остановится на Украине, это может означать немыслимо высокие издержки для Соединенных Штатов», — заявил Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям сената США. Трансляцию ведет газета The Times в YouTube.

Он отметил, что цена нынешней поддержки Украины со стороны Вашингтона по-прежнему намного ниже, чем «цена отречения» от Киева.

«Речь идет не только о выживании Украины, но также и о безопасности Америки», — пояснил Остин.

Ранее, 5 мая, подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон, оказывая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), на самом деле инвестирует в поражение Киева. По его мнению, гораздо разумнее для Вашингтона было бы еще с декабря 2021 года начать работать с Киевом и Москвой над поиском решения, которое могло бы предотвратить начало специальной военной операции РФ, включая вопрос об отказе Украине в членстве в НАТО и установлении нейтрального статуса страны. А также дипломатически настоять на том, чтобы Украина и Европа сделали всë возможное для выполнения условий Минских соглашений.

8 мая полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что возможный отказ Соединенных Штатов поставлять оружие ВСУ был бы сигналом для России о готовности к началу переговоров. По его мнению, США на данный момент находятся не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Чем раньше Вашингтон поймет это, тем будет лучше как для него самого, так и для Киева, уточнил эксперт.

28 марта президент РФ Владимир Путин повторил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.