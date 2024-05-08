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Сюжет:

Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от поставок ВСУ для переговоров с РФ

Макгрегор: отказ США от поддержки Киева станет сигналом для России к переговорам
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger
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Возможный отказ Соединенных Штатов Америки поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет сигналом для России о готовности к началу переговоров. Об этом заявил полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Первое, что нам нужно сделать, — незамедлительно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьезный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании конфликта», — сказал он в беседе 6 мая.

По словам экс-советника Пентагона, США на данный момент находятся не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Чем раньше Вашингтон поймет это, тем будет лучше как для него самого, так и для Киева, уточнил эксперт.

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Ранее, 3 мая, австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что у украинской армии не хватает вооружений, и они могут потерпеть новые локальные поражения от российских военных, которые способны совершить прорыв на поле боя и обрушить украинскую оборону в какой-либо точке.

Президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине 24 апреля. Вашингтон сразу решил начать военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.

До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные Вашингтоном на военную помощь Киеву, не изменят положение Украины на поле боя. Он отметил, что подобный сценарий уже происходил в 2023 году, когда Украина провалила свое летнее контрнаступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

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