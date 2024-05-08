В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты

Акция «Георгиевские ленты» прошла в среду, 8 мая, в центре Москвы, участники движения «Волонтеры Победы» раздавали ленты всем желающим.

Как следует из видеокадров, ленты берут и взрослые, и дети. Многие благодарят волонтеров и поздравляют с наступающим Днем Победы.

«У меня очень глубокие впечатления, я очень люблю и ценю этот праздник. Я считаю, что каждый должен помнить о наших ветеранах, о героях, о погибших», — рассказала «Известиям» волонтер по имени Татьяна.

Акция памяти «Георгиевская лента» стартовала 24 апреля и продлится до 9 мая.

Ранее в среду в Донецкой Народной Республике (ДНР) волонтеры развернули вдоль мемориального комплекса «Саур-Могила» георгиевскую ленту, длина которой составила 300 м. Георгиевская лента приехала из Белгородской области, а после отправится в Тульскую область.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.