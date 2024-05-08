На «Саур-Могиле» в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту

В Донецкой Народной Республике (ДНР) волонтеры развернули вдоль мемориального комплекса «Саур-Могила» георгиевскую ленту, длина которой составила 300 м. «Известия» в среду, 8 мая, публикуют кадры с мероприятия, которое приурочено ко Дню Победы.

«Сегодня (8 мая. — Ред.) в преддверии 9 Мая активисты и молодежь Донецкой Народной Республики из разных муниципалитетов ДНР приехали сюда в 4:00 накануне рассвета для того, чтобы расстелить георгиевскую ленту протяженностью 300 м вдоль всего нашего знаменитого мемориального комплекса «Саур-Могила», — уточнил министр молодежной политики региона Кирилл Макаров.

По его словам, мемориал для активистов является особенно важным местом. Макаров отметил, что в ДНР георгиевская лента приехала из Белгородской области, а после отправится в Тульскую область.

Акция памяти «Георгиевская лента» стартовала 24 апреля и продлится до 9 мая.

Ранее в этот день сообщалось, что в ДНР военные российской армии восстанавливают мемориал в честь советских воинов — участников Великой Отечественной войны в одном из населенных пунктов. Местные жители относятся к инициативе бойцов с благодарностью и оказывают посильную помощь. Вместе с военнослужащими в работах также принимают участие ученики местных школ в свободное от учебы время.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.