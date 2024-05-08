В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции

В Москве сильным ветром повалило деревья, также были разрушены конструкции. Об этом 8 мая сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

«Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 20 м/с, такая погода сохранится в ближайшие часы.

В комплексе городского хозяйства Москвы попросили жителей столицы воздержаться от нахождения на улице. Там порекомендовали быть внимательными и аккуратными в том случае, если нет возможности остаться в помещении.

Ранее в этот день в столице начался сильный снегопад. Кадрами непогоды поделились «Известия». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в Москве будет держаться на отметке +3…+6 градусов. По его словам, 8 мая по городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь.

Накануне, 7 мая, сообщалось, в Воронеже из-за непогоды было повалено 80 деревьев или ветвей из-за сильного ветра с дождем. Никто из горожан не пострадал. В городе были начаты работы по устранению последствий непогоды.