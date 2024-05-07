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Ветер в Воронеже повалил более 80 деревьев

Вадим Кстенин: в Воронеже из-за непогоды повалено более 80 деревьев
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Фото: t.me/vadim_kstenin
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В Воронеже из-за непогоды было повалено 80 деревьев или ветвей, в город пришел сильный ветер с дождем. Об этом 7 мая сообщил глава городского округа Вадим Кстенин.

Кадры непогоды опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«По данным городского управления ГО и ЧС, зафиксировано падение более 80 деревьев или ветвей, есть информация о повреждениях разного имущества», — написал Кстенин в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из горожан не пострадал. Также глава городского округа рассказал, что властями были зафиксированы четыре случая падения столбов и повреждения проводов.

Ранее в этот день он сообщал, что в городе проводятся работы по устранению последствий непогоды. Приоритетной задачей было убрать поваленные деревья и ветки с дорог.

«Районные комбинаты благоустройства возвращают возможность проезда по дорогам, продолжают расчищать тротуары, работают на других территориях. За ночь максимально все распилят и вывезут. Все жалобы по дворам оперативно передаем в обслуживающие организации, по другим участкам — их владельцам», — написал Кстенин.

Также сильный ветер и дождь погасил огонь на мемориальном комплексе «Памятник славы». На место выехала аварийная бригада «Межрегионгаза», уточнил глава городского округа.

Он также заявил, что оставляет ситуацию по устранению последствий сильного ветра на личном контроле.

Накануне в пресс-службе воронежского главного управления (ГУ) МЧС сообщали, что днем и вечером 7 мая в городе пройдут сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами 18–23 м/с.

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