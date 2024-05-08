Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд признал законным арест экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 9 мая.

Таким образом обвиняемый в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») Иванов останется под стражей до 23 июня.

Как сообщил журналистам адвокат подсудимого, Иванову вменяется взятка в размере около 1 млрд рублей.

Ранее в этот день защита экс-замминистра попросила суд отпустить его под домашний арест либо избрать иную меру пресечения.

23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и на следующий день заключили под стражу. Ему вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. Защита отвергла факт передачи взятки и заявила о намерении обжаловать арест, ходатайство об этом было подано 26 апреля.

Счета, активы и недвижимость обвиняемого были арестованы. В рамках дела также арестовали находившегося в дружеских отношениях с экс-замминистра Сергея Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Кроме того, суд заключил под стражу Александра Фомина, который, как предполагается, освободил Иванова и Бородина от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий, и поспособствовал получению взятки.