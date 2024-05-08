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Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель, находящийся в официальной поездке в России 8 мая, заявил, что его визит является вехой в двусторонних отношениях Москвы и Гаваны.

«Настоящий визит очень интересен для Кубы, он является вехой в наших двусторонних отношениях, поскольку протекает в связи с несколькими годовщинами. Это для нас очень ценно», — отметил кубинский лидер на встрече с заместителем руководителя Совета безопасности РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

Как указал Диас-Канель, кубинская делегация прибывала вчера, когда проходила церемония вступления в должность президента России Владимира Путина, являющегося другом Кубы.

«Состоялась инаугурация нашего дорогого друга, президента Владимира Путина, который победил на выборах с подавляющим большинством, и это тоже урок всему миру о его лидерстве для России и ее авторитете на международной арене», — заявил президент Кубы.

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Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом накануне, 7 мая. «Известия» публиковали кадры, на которых кубинский лидер сходит с трапа самолета в столичном аэропорту. Диас-Канель намерен принять участие в параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной Площади.

Как сообщал 6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков, после участия в торжественных мероприятиях кубинский лидер встретится с Путиным. На переговорах будут обсуждаться приоритеты двустороннего сотрудничества. Также президент Кубы примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

7 мая на своей странице в X (бывш. Twitter) он уточнял, что его визит приурочен к 64-й годовщине восстановления дипломатических отношений между Кубой и Россией, а также к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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