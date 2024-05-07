Президент Кубы отправился в Россию с рабочим визитом

Кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочую поездку в Россию, во время которой делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 7 мая политик написал на своей странице в X (бывш. Twitter).

«Мы начинаем рабочий визит в Россию для работы над приоритетными областями двусторонней повестки после переизбрания президента [РФ] Владимира Путина. Мы будем участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Всё это проходит в рамках 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил кубинский президент.

Ранее, 4 мая, стало известно, что президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. В этот же день в посольстве Лаоса сообщили, что президент страны Тхонглун Сисулит намерен посетить Россию, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.