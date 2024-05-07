Президент Кубы прибыл в Москву

В Москву с официальным визитом прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель. «Известия» 7 мая публикуют кадры, на которых видно, как кубинский лидер сходит с трапа самолета, прибывшего в российскую столицу.

Ожидается, что Диас-Канель примет участие в параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной Площади.

Как 6 мая сообщал помощник главы РФ Юрий Ушаков, кубинский лидер после участия в торжественных мероприятиях встретится с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах будут обсуждаться приоритеты двустороннего сотрудничества.

Также президент Кубы примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На своей странице в X (бывш. Twitter) он уточнил, что его визит приурочен к 64-й годовщине восстановления дипломатических отношений между Кубой и Россией, а также к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, 4 мая, стало известно, что президент Гвинеи-Бисау примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. В этот же день в посольстве Лаоса сообщили, что президент страны Тхонглун Сисулит намерен посетить Россию, чтобы принять участие в мероприятии.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.