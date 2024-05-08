СМИ сообщили о возможных санкциях ЕС в отношении Стивена Сигала

Европейский союз (ЕС) может ввести в отношении американского актера, гражданина России Стивена Сигала, если докажет, что он причинил «вред Украине». Об этом во вторник, 7 мая, сообщил интернет портал EUobserver со ссылкой на чиновника ЕС.

«Если бы [Европейский] совет располагал обоснованными юридическими основаниями, о том, что действия (Сигала способствовали причинению вреда Украине. — Ред.), тогда могли бы быть введены ограничительные меры», — сказал собеседник на вопрос, может ли Сигал быть внесен в санкционный список ЕС.

По данным портала, под санкции также может подпасть автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.

Ранее, 7 мая, Сигал присутствовал на инаугурации президента России Владимира Путина. Он рассказал «Известиям», что для него было важно, что Путин стал президентом.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты.

В ноябре 2016 года Путин подписал указ о приеме Сигала в гражданство России. В августе 2018 года Сигал стал специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Помимо этого, российский лидер наградил американского актера орденом Дружбы.