Стивен Сигал рассказал о самом важном на инаугурации Путина
Американский актер, специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал, присутствующий на инаугурации российского президента Владимира Путина, 7 мая рассказал «Известиям», что для него было самым важным на данном мероприятии.
«Важно, что он (Путин. — Ред.) стал президентом», — ответил Сигал на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее в этот день в беседе с «Известиями» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Путин в инаугурационной речи четко и лаконично обрисовал события, происходящие в мире. Действия, начатые Россией в 2022 году, направлены на то, чтобы в мире восстановился порядок, не навязываемый одной стороной, добавил он.
Американский новостной канал CNBC, в свою очередь, обратил внимание, что Путин в речи заявил о намерении не прекращать диалог с Западом и о готовности к укреплению отношений с другими странами.
Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты.