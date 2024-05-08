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Ветеран ВОВ Располыхин рассказал про освобождение Будапешта и Вены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Проживающий на территории Франции ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Располыхин в среду, 8 мая, рассказал «Известиям» про освобождение Будапешта и Вены.

«Я в армию ушел на фронт в январе 1943 года, мне было 17 лет. Я защищал, освобождал две столицы: Будапешт и Вену. Бои были очень тяжелые. Немцы не сдавали свои места», — поделился он.

По словам Располыхина, на мраморной доске на площади Шварценбергплац в Вене выгравировано название его армии. Он уточнил, что в городах советские солдаты брали каждые дом и квартиру, так как немецкие бойцы там крепко сидели и не хотели сдавать позиции. Именно бои в городских кварталах участник ВОВ навал самыми сложными, так как из каждого угла мог напасть противник. Ветеран уточнил, что сам был легко ранен.

«День Победы я встретил в Чехословакии, в деревне Хотебудице. Я развернул радиостанцию, и мы слушали речь [диктора Всесоюзного радио Юрия] Левитана, который сказал, что мы закончили войну», — объяснил Располыхин, указав на радостные чувства в тот день.

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До этого, 7 мая, ветеран ВОВ из Казахстана Григорий Степенко рассказал, как прошел половину Европы, всё это время ел из одного котелка с сослуживцами, освобождал деревни на Украине и в Белоруссии. Он отметил, что изначально не был обучен военному делу, ему было сложно даже защищаться, не говоря уже об обезвреживании противника.

Ранее в тот день оказавшийся в годы ВОВ в концлагере Цадик Шмуклер рассказал «Известиям» о зверствах гитлеровцев. По его словам, в концлагере регулярно проходили погромы.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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