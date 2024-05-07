Ветеран ВОВ Шмуклер рассказал о зверствах гитлеровцев в концлагерях

Оказавшийся в годы Великой Отечественной войны в канцлагере Цадик Шмуклер 7 мая рассказал «Известиям» о зверствах гитлеровцев.

По его словам, в гетто, куда он попал в возрасте 11 лет, евреев изолировали за колючей проволокой, чтобы убивать. Сотни тысяч людей жили в ужасных условиях. Кроме того, в концлагере регулярно проходили погромы.

«В гетто находились люди, которые умирали как от голода, так и от холода. У нас начальником лагеря был польский еврей Эпштейн», — отметил он.

Гитлеровцы давали приказы начальнику еврейского гетто о подготовке 10–15 тыс. узников для отправки в концлагеря Освенцим и Дахау.

Ветеран отметил, что голод и холод в гетто превращали детей в стариков. Заключенных концлагеря заставляли работать, после чего убивали.

«Фактически там держали евреев только для того, чтобы убить. В 1943 году был последний погром в связи с тем, что под Сталинградом русские солдаты дали хорошенько немцам», — уточнил он.

Ранее, 5 мая, российские активисты приняли участие в торжественной церемонии по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии.

До этого, 4 мая, венки в мемориальном комплексе в Австрии возложили российские дипломаты. Делегацию возглавлял посол РФ Дмитрий Любинский. Дипломатам пришлось почтить память узников концлагеря Маутхаузен не в день торжественной церемонии, поскольку австрийский комитет Маутхаузена в очередной раз отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях.