Российские активисты почтили память узников концлагеря Маутхаузен в Австрии

Российские активисты приняли участие в торжественной церемонии по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии. Они возложили венки к советским памятникам в воскресенье, 5 мая.

На торжественной церемонии присутствовали Координационный совет организаций российских соотечественников в Австрии (КСОРС) и Ассоциация участников движения сопротивления узников концлагерей в Верхней Австрии.

«Очень приятно, что к российской делегации простые люди относятся хорошо. Мы приняли участие в совместном возложении цветов», — сказал председатель КСОРС Дмитрий Ерохин.

Он уточнил, что координационный совет взял с собой на мероприятие 60 маленьких флагов, а перед началом церемонии их все разобрали участники из Сербии, Австрии, Италии.

«Я сама живу в Вене, а родилась в Сибири, в Новокузнецке. Гражданство у меня вообще украинское. Я часто посещаю это место с российской делегацией, потому что в сердце я русская», — поделилась участница церемонии Светлана Сычева.

Накануне, 4 мая, венки в мемориальном комплексе в Австрии возложили российские дипломаты. Делегацию возглавлял посол РФ Дмитрий Любинский. Дипломатам пришлось почтить память узников концлагеря Маутхаузен не в день торжественной церемонии, поскольку Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) в очередной раз отказал официальным делегациям России и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях.