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Ветеран из Казахстана Степенко рассказал о военной службе в годы ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) из Казахстана Григорий Степенко поделился с «Известиями» воспоминаниями о воинской службе.

По словам мужчины, они принял присягу в 1943 году в Пензе, будучи 18-летним юношей, а затем был направлен в зону боевых действий.

«На фронтах я воевал ни на одном: белорусском, украинском, Курская дуга, забайкальский фронт. Было тяжело», — уточнил он.

Степенко не был обучен военному делу, ему было сложно даже защищаться, не говоря уже об обезвреживании противника. «Перед тобой стоит офицер-немец, высокий, с автоматом, а ты <…> то ли защищаешься, то ли хочешь убить его, чтобы пойти», — вспомнил военный.

Ветеран вспомнил случай, когда он в составе отряда пошел в атаку под Курском, где на него напал немецкий военный. Чтобы ударить врага прикладом, Степенко отвернулся и в этом момент был ранен — потерял глаз и ряд зубов. Пока он лежал на земле, увидел, как товарищ спас ему жизнь, выстрелив в немца.

«Так я остался живым. Вот в этот случай, я испытал, что такое война. Это не в шахматы играть», — добавил он.

Ветеран также рассказал, как прошел половину Европы, всё это время ел из одного котелка с сослуживцами, освобождал деревни на Украине и в Белоруссии. Украинец по происхождению, Степенко отметил отзывчивость белорусских партизан, которые «очень помогали и кормежкой и подсказывали, где живут немцы и с каким оружием воюют».

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Ранее в этот день, оказавшийся в годы ВОВ в концлагере Цадик Шмуклер рассказал «Известиям» о зверствах гитлеровцев. По его словам, в концлагере регулярно проходили погромы.

5 мая российские активисты приняли участие в торжественной церемонии по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии.

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