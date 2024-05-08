Песков рассказал о давних дружеских отношениях Путина с Рошалем

Президент России Владимир Путин ценит точку зрения главы НИИ детской хирургии Леонида Рошаля, у них давние и дружеские отношения. Об этом 8 мая заявил и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник российский лидер встретился с Рошалем после завершения церемонии инаугурации в Кремле.

«Что касается встречи, у них давние дружеские отношения. Путин очень ценит точку зрения Рошаля, главным образом в его профессиональной области — по вопросам развития медицины, это и Медицинская палата, ее развитие. У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о деталях встречи.

Других подробностей он не привел в связи с тем, что Путин и Рошаль встретились вдвоем.

Песков напомнил, что недавно у детского хирурга был день рождения, и в ходе поздравления глава государства договорился с ним о встрече в ближайшее время. Вчера как раз представилась хорошая возможность для нее, добавил и.о. пресс-секретаря президента РФ.

7 мая в ходе инаугурации Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян. Рошаль назвал это историческим моментом не только для России, но и для всего мира.

Ранее, 27 апреля, Путин поздравил Рошаля с 91-летием, отметив уникальный опыт и знания детского хирурга. Президент пожелал ему здоровья и всего наилучшего.

Леонид Рошаль — профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости. Он является автором и соавтором порядка 250 научных работ.

С 2003 по 2015 год занимал должность директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ). Вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке (2002) в Москве, а также с захватившими школу в Беслане в 2004 году.

Участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии и Нагорном Карабахе.

В 2023 году попал под западные санкции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную новость, назвала действия ЕС по отношению к хирургу кощунством. По словам дипломата, причиной такого поступка являются в том числе невежество, злоба и ненависть со стороны Запада. Песков назвал внесение Рошаля в список антироссийских санкций абсурдом.