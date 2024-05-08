Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в двух частных домах на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии
Спорт
МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады
Мир
Захарова указала на осуждение РФ решения Берлина о запрете символики ВОВ
Происшествия
Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
СМИ сообщили о возможных санкциях ЕС в отношении Стивена Сигала
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново
Авто
Средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась
Мир
В Италии загорелся завод компании Alpitronic по производству зарядных станций
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Недвижимость
В Москве и Дубае сравнялись объемы строительства жилых небоскребов
Армия
На параде Победы в Новосибирске пролетит истребитель И-16 времен ВОВ
Армия
ВКС России получили вторую в 2024 году партию истребителей Су-35С
Мир
Соглашение о свободной торговле между КНР и Сербией заработает с июля
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Мир
Член конгресса США призвала МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Песков рассказал о давних дружеских отношениях Путина с Рошалем

0
Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин ценит точку зрения главы НИИ детской хирургии Леонида Рошаля, у них давние и дружеские отношения. Об этом 8 мая заявил и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник российский лидер встретился с Рошалем после завершения церемонии инаугурации в Кремле.

«Что касается встречи, у них давние дружеские отношения. Путин очень ценит точку зрения Рошаля, главным образом в его профессиональной области — по вопросам развития медицины, это и Медицинская палата, ее развитие. У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о деталях встречи.

Других подробностей он не привел в связи с тем, что Путин и Рошаль встретились вдвоем.

Песков напомнил, что недавно у детского хирурга был день рождения, и в ходе поздравления глава государства договорился с ним о встрече в ближайшее время. Вчера как раз представилась хорошая возможность для нее, добавил и.о. пресс-секретаря президента РФ.

«Судьбу России мы будем определять сами и только сами»
Какие приоритеты для страны Владимир Путин определил на инаугурации и как в мире отреагировали на это событие

7 мая в ходе инаугурации Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян. Рошаль назвал это историческим моментом не только для России, но и для всего мира.

Ранее, 27 апреля, Путин поздравил Рошаля с 91-летием, отметив уникальный опыт и знания детского хирурга. Президент пожелал ему здоровья и всего наилучшего.

Леонид Рошаль — профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости. Он является автором и соавтором порядка 250 научных работ.

С 2003 по 2015 год занимал должность директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ). Вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке (2002) в Москве, а также с захватившими школу в Беслане в 2004 году.

Участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии и Нагорном Карабахе.

В 2023 году попал под западные санкции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную новость, назвала действия ЕС по отношению к хирургу кощунством. По словам дипломата, причиной такого поступка являются в том числе невежество, злоба и ненависть со стороны Запада. Песков назвал внесение Рошаля в список антироссийских санкций абсурдом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024