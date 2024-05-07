Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей

Президент России Владимир Путин после инаугурации встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем. Об этом 7 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, президент встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич и подарил ей цветы. Педагог была классным руководителем Путина в средней школе. Глава государства не раз отмечал влияние учительницы на него и говорил, что до сих пор с ней общается.

«И Рошаль, и Гуревич были среди приглашенных на инаугурацию президента», — сообщил Песков.

Глава НИИ детской хирургии поздравил российского лидера с торжественной церемонией вступления в должность и принес ему небольшой подарок.

«Я вас поздравляю с инаугурацией, я вам маленький подарочек принес — книжечку, называется «Мимоходом» — это зарисовки мои философские, и стихи есть про любовь разные», — сказал Рошаль.

Президент, в свою очередь, поблагодарил 91-летнего хирурга за подарок.

Рошаль с 2015 года занимает должность президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Он много раз выступал доверенным лицом Путина на президентских выборах.

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.