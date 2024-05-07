Рошаль назвал церемонию инаугурации Путина историческим моментом для всего мира

Инаугурация президента России Владимира Путина — это исторический момент не только для России, но и для всего мира. Об этом 7 мая заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Во-первых, это исторический момент. Исторический момент не только для тех, кто присутствовал здесь, для России целиком, а, если хотите, не только для России целиком, это исторический момент и для всего мира», — заявил Рошаль «Известиям», отметив, что единство, которое сегодня проявляет российский народ, требует уважения и осмысления.

Он также отметил, что присутствие на таком событии почетно само по себе.

Президент Национальной медицинской палаты стал одним из немногих, с кем Владимир Путин обменялся рукопожатиями во время церемонии. Рошаль отметил, что этот жест от лидера страны был очень приятен ему.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что выступление президента России на церемонии инаугурации было уверенным, спокойным и миролюбивым. Глава Совета Федерации указала, что в своей речи на торжестве российский лидер продемонстрировал уверенность в том, куда он ведет страну.

Ранее в этот день в ходе инаугурации Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян.

Сразу после церемонии инаугурации президента правительство РФ ушло в отставку. Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя кабмина. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.