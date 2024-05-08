Военный эксперт заявил, что солдаты Литвы на Украине станут мишенью для ВС РФ

Военнослужащие Литвы, которых планируют отправить на Украину, не будут находиться на линии боевого соприкосновения, их размесят в тылу. Однако они всё равно станут целью Вооруженных сил России. Таким мнением 8 мая с «Известиями» поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот день премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что республика готова направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину.

По словам военного эксперта, Литва «примазывается» к теме планируемых Россией учений по применению нестратегического ядерного оружия, якобы присутствует угроза республике. При этом Москва никогда не будет применять данный тип вооружения по Литве, так как это чревато последствиями для самой РФ и Белоруссии, указал Литовкин.

«Литва — слишком маленькая республика, поэтому любой ядерный взрыв на ее территории может принести радиоактивную пыль и на Калининградскую область, и на Белоруссию, и на Россию. Мы этого делать не будем. И Литва, как бы она там ни лаяла на нашу страну, на наши Вооруженные силы, это примерно как у Крылова: «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона», — сказал он.

Что касается литовских военнослужащих, которых планируют отправить на Украину, то они будут представлять собой такую же мишень, как и любые другие иностранные войска, отметил собеседник издания.

«Так что пусть литовцы не бряцают оружием, они такие же смертные, как и все неофашисты, которые присутствуют на Украине, как и наемники из любых европейских и даже неевропейских стран. Надо понимать, что Литва не самостоятельное государство, она член НАТО. Поэтому они, безусловно, согласуют какое-то определенное количество этих инструкторов, но, я думаю, это небольшая цифра — от силы 200–300 человек, не больше. Они не будут на линии соприкосновения находиться, они будут на полигонах где-нибудь, на определенных тренировочных площадках. Но мы же наносим удары по тыловым позициям на Украине, по всем объектам, которые работают на Вооруженные силы Украины. Поэтому там спрятаться будет невозможно, если они где-то на полигоне будут, на тренировочной площадке, то им прилетит так же, как и этим бандеровцам», — заключил эксперт.

5 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве одобряют идею о вводе на территорию страны западных военных. По его словам, в настоящее время государство готово принять любую поддержку союзников.

Заявления об отправке военных на территорию Украины всё чаще звучат на Западе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. Затем, 2 мая, он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.