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В Швеции пострадали солдаты во время прыжков с парашютом на учениях НАТО

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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В Швеции во время прыжков с парашютом в ходе учений НАТО Swift Response в районе Смоланда пострадали 11 военнослужащих. Об этом 7 мая заявила шведская газета Aftonbladet.

По информации газеты, среди пострадавших солдаты из США, Венгрии и Италии. Инцидент произошел в населенном пункте Скиллингарид в провинции Смоланд. У пострадавших военнослужащих диагностированы переломы и раны, однако их жизни ничего не угрожает, отметил офицер по связям с общественностью штаба армии Швеции Йоаким Эловссон.

«Девять человек были эвакуированы на вертолете, а двое были доставлены в больницу», — привела газета его слова.

Отмечается, что от 600 до 800 солдат НАТО в течение дня совершили прыжки с парашютом на авиабазе Хагшульт. Эловссон также указал, что, по оценкам США, на таких тренировках происходит от 6 до 19 травм подобного рода.

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Ранее в этот же день заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх сообщила, что США начали противовоздушные и противоракетные учения в Европе по программе Astral Knight 2024, в которых будут принимать участие больше 5 тыс. военных из шести стран НАТО.

До этого, 6 мая, Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

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