Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы

В преддверии Дня Победы ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), которые проживают в Канаде, реконструкторы в советской военной форме поздравили цветами и подарками. Кадры с мероприятия публикуют «Известия».

«Желаю всем ветеранам, где бы они ни были, здоровья, чтобы они благополучно жили долгой и счастливой жизнью», — пожелал один из ветеранов ВОВ.

Реконструкторы в советской военной форме поздравили ветеранов с наступающим праздником, вручили им цветы, подарки, а также спели с ними песни военных лет.

8 мая Минобороны сообщили, что военнослужащие ВС РФ поздравили мариупольских ветеранов войны с Днем Победы. Представители городского военного комиссариата и отрядов движения «Юнармия» присоединились к поздравлениям.

До этого, 7 мая, военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 Мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.