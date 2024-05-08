Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины

В столице Украины Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях страны прозвучали взрывы. Об этом 8 мая сообщили украинские издания «Общественное», «ТСН.ua» и «РБК-Украина».

Отмечалось, что в Киеве была слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Накануне, 7 мая, сообщалось о взрывах в городе Черноморске в Одесской области. Кроме того, взрывы также прогремели в Сумской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.