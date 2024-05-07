На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
В Белополье в Сумской области прозвучали взрывы. Об этом 7 мая сообщил телеканал «Общественное».
«Взрывы прогремели в Белополье», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Накануне телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне. Кроме того, в Сумской области в результате взрывов были повреждены энергетические объекты. Тогда сообщалось о перебоях подачи электроэнергии в Харькове.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.