В США начали расследование обстоятельств поездки арестованного в РФ военного

Армия США начала расследование обстоятельств поездки в Россию военного Гордона Блэка, арестованного во Владивостоке. Об этом 7 мая заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Армия начала административное расследование для установления фактов и обстоятельств его поездки», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, такие «несогласованные» визиты в РФ запрещены, а Госдепартамент США категорически не рекомендует сейчас американцам посещать Россию.

Ранее в этот день 34-летний американский сержант Блэк был арестован на два месяца. Военнослужащему из США грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации источника «Известий», военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток, был задержан 6 мая за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Отмечается, что военный познакомился с жительницей Владивостока в интернете.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке также сообщили, что Блэк должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию по собственной инициативе.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Госдеп США оказывает задержанному консульскую поддержку. Она отметила, что Россия проинформировала Соединенные Штаты о задержании американского военнослужащего.