Защита Мартыновой обжалует приговор за покушение на убийство дочери

Защита Антонины Мартыновой будет обжаловать ее приговор по делу о покушении на убийство дочери 17 лет назад. Об этом во вторник, 7 мая, заявил адвокат женщины Андрей Лисицкий.

«В деле нет субъективной составляющей состава преступления — мотива», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Лисицкого, без этой составляющей сам состав преступления также отсутствует.

Ранее в этот день Новгородский областной суд приговорил Мартынову к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове на суде женщина попросила не разлучать их с дочерью и не признала вину. По словам Мартыновой, она 17 лет растила дочь и хорошо заботилась о ней.

Антонина Мартынова, супруга главного редактора издания «Новая газета Европа» (включена в список нежелательных в России организаций) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), 16 лет находилась в федеральном розыске и была задержана 11 апреля текущего года.

Уголовное дело в ее отношении возбудили в 2007 году по обвинению в покушении на убийство двухлетней дочери Алисы, которая упала с лестничного пролета третьего этажа и получила травмы. По версии Мартыновой, это был несчастный случай, однако стоявший на лестничной площадке этажом выше 11-летний мальчик рассказал, что женщина просунула дочь через проем между прутьями и отпустила в пролет.

24 июля 2008 года коллегия присяжных признала женщину виновной и не заслуживавшей снисхождения. После оглашения вердикта и перед вынесением приговора Мартынова и ее дочь скрылись. Из-за этого производство по делу было приостановлено, его возобновили в апреле 2024 года.