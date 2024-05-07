Признаки прошлого: «новгородское дело» завершилось спустя 16 лет

К девяти годам колонии общего режима приговорил суд фигурантку так называемого новгородского дела Антонину Мартынову. В 2008 году коллегия присяжных признала ее виновной в покушении на двухлетнюю дочь. Тогда, не дожидаясь приговора, Мартынова вместе с ребенком скрылась в неизвестном направлении. 16 лет она находилась в федеральном розыске, в марте 2024-го ее задержали в Ставропольском крае. Учитывая, что Мартынова все эти годы заботилась о дочери, которую якобы хотела убить, у нее остается шанс подать апелляцию и получить условный срок , полагают юристы. А вот отмена приговора, основанного на вердикте присяжных, практически невозможна, уверены они.

Вердикт, побег, приговор

Новгородский областной суд 7 мая приговорил к девяти годам колонии Антонину Мартынову по статье о покушении на убийство. В 2007 году врачи скорой помощи приехали по вызову в одно из общежитий в Великом Новгороде и обнаружили на полу подъезда двухлетнюю девочку с ушибами. Анастасия Мартынова, которой на тот момент был 21 год, рассказывала, что ее дочь Алиса выбежала на лестничную клетку через незакрытую дверь, пролезла между прутьями перил и упала с третьего этажа. При падении ребенок получил травму головы и сломал челюсть.

Тем не менее нашелся свидетель, который рассказал иную версию событий. 11-летний сосед Мартыновой по подъезду Егор Кудров стоял в тот момент этажом выше — по его словам, девушка вывела дочь на лестничную клетку, просунула через металлические прутья перил и отпустила. На Мартынову завели уголовное дело по статье о покушении на убийство и назначили подписку о невыезде. Дело вызвало значительный общественный резонанс, получив название «новгородское».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Мартынова провела дочь на лестничную площадку на третьем этаже и сбросила вниз, — рассказал «Известиям» следователь, который начинал расследование дела Мартыновой, полковник юстиции Владимир Колодкин. — А затем она побежала вниз с криками: «Убили! Убили!» Но не к дочери, а на улицу, чтобы привлечь внимание.

На процессе, который состоялся летом 2008 года, подсудимая продолжала настаивать на версии о несчастном случае. Но, выслушав свидетеля и изучив доказательства по делу, присяжные признали Мартынову виновной и не заслуживающей снисхождения.

Тем не менее приговор вынести не удалось — обвиняемая сразу после оглашения решения коллегии присяжных забрала малолетнюю дочь и скрылась от правосудия. Новость вызвала резонанс, а отец девочки даже предположил, что их могли похитить. Но спустя какое-то время в соцсети Livejournal появилось сообщение от имени Мартыновой — она писала, что у нее «с Лисой (так она называла дочь. — «Известия») всё в порядке». «Мы живы-здоровы, правильно питаемся, чего и вам желаем... Всё вышло так, как вышло, не стоит тратить время на просчет невозможных несвершившихся вариантов», — говорилось в сообщении.

Антонину Мартынову объявили в федеральный розыск. Но задержали только в марте 2024 года в Ставропольском крае. За это время Мартынова успела сменить имя дочери. По данным СМИ, девочка обучалась на дому и посещала художественную школу.

Обещанного ждут

После задержания женщину отправили в СИЗО и возобновили прерванный судебный процесс. В ходе прений сторон прокурор запросил для женщины 10 лет колонии . Согласно уголовному законодательству, инкриминируемое ей преступление предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы.

Каких-то новых деталей дела на возобновленном процессе не оглашалось. Главный свидетель обвинения — Егор Кудров — к этому моменту скончался. Антонина Мартынова на заседаниях суда продолжала настаивать на версии о несчастном случае , а ее уже совершеннолетняя дочь вступилась за мать и просила не разлучать с самым близким человеком.

— В том, что моя дочь упала с лестницы, нет моей вины. Это трагедия для всей нашей семьи. Слава Богу, она не пострадала, — заявила Мартынова. — Когда я услышала вердикт присяжных, поняла, что потеряю ее на многие годы. Я не смогла с этим смириться, действовала на эмоциях, была очень юной, была травмирована происходящим. Но я не убийца, я люблю ее. Пожалуйста, я прошу не разлучать нас.

Фото: ТАСС/Ирина Евдокимова

Учитывая то, что Мартынова все эти годы заботилась о дочери, которую якобы хотела убить, у нее остается небольшой шанс на назначение условного срока на апелляции , считает адвокат Вадим Багатурия.

— Учитывая то, что дело рассматривалось судом присяжных, шансов на полную отмену приговора в вышестоящей инстанции минимум, — рассказал он «Известиям». — Для этого нужны очень серьезные процессуальные нарушения.

Дело Мартыновой было построено на показаниях единственного несовершеннолетнего свидетеля, обратил внимание адвокат Андрей Гривцов. Но он отметил, что такие ситуации нередки в уголовной практике, ограничений на использование таких показаний нет.

— Очевидно, что для того, чтобы давать показания, свидетель должен иметь возможность донести свою мысль, то есть говорить, — сказал он. — Этот навык обычно формируется примерно с трех лет.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Андрей Гривцов подчеркнул, что допрос несовершеннолетнего проводится с определенными особенностями. Так, допрос ребенка в возрасте до 16 лет обязательно должен проводиться с участием педагога или психолога. На нем вправе присутствовать законный представитель. Также действуют сокращенные сроки допроса.

Адвокат пояснил, что сроки давности совершения преступления в делах, подобных «новгородскому», исчисляются с момента совершения преступления и немедленно приостанавливаются, если фигурант совершает побег и скрывается от органов следствия и суда.